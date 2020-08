Milik, per ora nessuna apertura al trasferimento alla Roma

Se parte Dzeko la Roma vorrebbe sostituirlo con Milik, ma non sarà così semplice. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, per il momento il centravanti del Napoli non avrebbe aperto a un trasferimento in giallorosso. Tutto comunque passa dal futuro del bosniaco. Se la Juventus dovesse acquistarlo allora i capitolini dovrebbero correre ai ripari. L’attaccante polacco, però, continua a preferire la società bianconera con la quale tempo fa aveva trovato anche una bozza d’accordo.