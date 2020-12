Milik, l’Atletico Madrid si defila: troppi i 15 milioni richiesti dal Napoli

Dopo la rescissione contrattuale con Diego Costa, l’Atletico Madrid sembrava veramente vicino all’acquisto di Arkadiusz Milik, il centravanti fuori rosa al Napoli che piace anche alla Roma. Come riporta “Sky Sport”, però, il club spagnolo giudica l’affare troppo oneroso, visti i 15 milioni richiesti da Aurelio De Laurentiis nonostante il contratto dell’attaccante sia in scadenza a giugno. Per questo motivo, i “Colchoneros” dovrebbero virare su un profilo più economico. Una delle maggiori pretendenti all’acquisto di Milik, dunque, pare defilarsi, mentre la Roma resta vigile sulla situazione.