Milik-Juventus, trattativa bloccata: avanza la Roma, il Napoli vuole 40 milioni

La Roma tornerà ad allenarsi il 27 agosto, ma alcune società hanno scelto di fare comunque il classico ritiro precampionato fuori sede. Come il Napoli, che il 24 agosto sarà in ritiro a Castel di Sangro. Tra le situazioni spinose c’è senza dubbio quella di Arek Milik, per cui tutte le parti in causa vorrebbero evitare giorni poco costruttivi da separato in casa negli allenamenti e con i tifosi. Gli azzurri chiedono 40 milioni, la trattativa – a maggior ragione dopo l’addio di Sarri – con la Juventus è bloccata sulla contropartita (Bernardeschi non vuole andare via) e quindi salgono le quotazioni della Roma sul polacco in scadenza 2021. Come scrive ‘tuttonapoli.net’, sta avanzando in queste ore la pista giallorossa. A Trigoria, infatti, avrebbero argomenti sufficienti per convincere il Napoli e Gattuso, vedi Cengiz Under e Veretout. Soprattutto in caso di cessione di Dzeko. I tempi, in ogni caso, non sembrano essere brevi e si rischia un ritorno di fiamma da parte dell’Atletico Madrid.