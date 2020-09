Milik, sì alla Roma: firma vicina. E la Juve vuole chiudere entro domani per Dzeko – VIDEO

Arek Milik ha detto sì alla Roma. Dopo una giornata di trattative, in cui l’agente del giocatore Pantak ha incontrato la dirigenza giallorossa a Trigoria per limare gli accordi tra il club e il suo assistito, il centravanti polacco ha dato il definitivo ok per il trasferimento in giallorosso. L’agente (nel tardo pomeriggio ancora all’interno del centro sportivo) farà ritorno in serata a Napoli per risolvere le ultime pratiche con il club di De Laurentiis, tra cui il rinnovo di contratto essendo a scadenza nel 2021. Ai partenopei andranno in totale circa 25 milioni: Milik arriverà con la formula del prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto (fissato a 15). Da contare anche i relativi bonus di cui godrà la società azzurra, circa 7 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio, il polacco avrebbe chiesto più di 5 milioni a stagione, mentre la Roma ne avrebbe offerti 4,5. Il centravanti polacco sta parlando con i suoi agenti per raggiungere l’accordo finale con il club giallorosso: filtra fiducia per la chiusura dell’operazione, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Al Napoli, infine, potrebbero essere ceduti due giovani tra questi tre nomi: Bouah, Meloni e Modugno.

Si sbloccherebbe così anche la trattativa che riguarda Edin Dzeko alla Juventus, con il bosniaco che dovrebbe essere ceduto ai bianconeri per 15 milioni di euro. Il club di Torino vorrebbe chiudere i discorsi tra stasera e domani mattina, con l’attaccante che firmerà un biennale mantenendo l’ingaggio percepito alla Roma (7,5 milioni di euro). Dopo cinque stagioni in giallorosso poi il bosniaco potrebbe ritrovarsi avversario del suo ex club già alla seconda giornata di campionato, prevista all’Olimpico il 27 settembre alle 20.45.