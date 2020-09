Milik e la Roma, ancora nessun passo in avanti: il polacco si è allenato a Napoli

Non ci sono novità sul fronte Milik. Come riporta ‘Sky Sport’, la giornata di oggi – almeno fino ad ora – non ha fatto registrare passi in avanti per quanto riguarda il trasferimento del polacco alla Roma. Non è arrivata quindi la soluzione dei nodi relativi agli accordi tra il Napoli e l’attaccante e tra il club azzurro e i giallorossi. Questa mattina, intanto, Milik si è allenato in città, con la squadra che alle 12.30 è stata impegnata sul campo del Parma. Tutto in stand-by e di conseguenza resta bloccato anche il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus.