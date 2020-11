Milik, Brzeczek (ct Polonia): “A gennaio può lasciare il Napoli”

Non si placano le voci di mercato che vogliono Milik in partenza da Napoli già nel mercato di gennaio. L’attaccante polacco, vicinissimo a vestire la maglia della Roma in estate, è stato convocato dalla sua nazionale nonostante sia ormai fuori rosa con il suo club e non calchi i campi di gioco dalla scorsa stagione. L’allenatore della nazionale Jerzy Brzeczek ha ribadito la sua fiducia nei confronti del polacco ed ha parlato anche del suo futuro, non nascondendo la speranza di poterlo vedere con un’altra maglia già in questa stagione: “Milik e Kamil Grosicki sono giocatori molto importanti di questa squadra, con una qualità incredibile. Conto molto su di loro, anche se oggi non vivono un momento facile. Penso però che possano cambiare squadra già a gennaio“, queste le sue parole in conferenza stampa in vista del match amichevole di stasera contro l’Ucraina.