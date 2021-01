Milik-Atletico non si sblocca: il Marsiglia ci prova. Roma alla finestra per giugno

La vicenda Milik non si è ancora conclusa. Il destino del polacco non è ancora deciso, con il Napoli che ancora non ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid. De Laurentiis continua a valutare il cartellino 15 milioni di euro, nonostante la scadenza a giugno mentre gli spagnoli non sono ancora andati oltre gli 8. Servirà uno sforzo da entrambe le parti e in breve tempo, dal momento che Simeone ha bisogno in fretta del sostituto di Diego Costa. Come riporta ‘calciomercato.it’, ci sta provando anche il Marsiglia: i francesi hanno sondato il terreno in queste settimane, l’interesse è concreto ma è Milik a non essere convinto. Il classe ’95 aspetta di scoprire come andrà a finire la trattativa con l’Atletico Madrid, ma non vorrebbe accettare di legarsi a lungo termine a un club francese. Anche perché a giugno ci sarebbe la fila per prenderlo a zero, dalla Juventus fino alla Roma, che resta sempre in corsa.