Milanese è un nuovo giocatore della Cremonese, la nota ufficiale del club

Il giovane, cresciuto nel vivaio giallorosso, si trasferisce a titolo definitivo in Lombardia. Il saluto della Roma: "In bocca al lupo, Tommaso"

Tommaso Milanese è un nuovo giocatore della Cremonese. Ad annunciarlo, con una nota ufficiale sul sito, è la stessa società lombarda. Il centrocampista, classe 2002, si trasferisce a titolo definitivo dalla Roma, squadra in cui è cresciuto fin dall'Under 15, e l'ultima stagione ha giocato in Serie B con la maglia dell'Alessandria mettendo a segno anche un gol e un assist. "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito da As Roma a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pantaleo Milanese", scrivono nel comunicato.