Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra Beppe Riso e la dirigenza del Milan per fare il punto su diverse situazioni di mercato legate ai suoi assistiti (Lucca in primis). Tra i nomi sul tavolo anche quello di Alexis Saelemaekers, esterno belga rientrato dal prestito alla Roma e profilo che piace molto a Gasperini. Riso, che agisce anche da intermediario per il giocatore, ha sondato la possibilità di ritorno in casa giallorossa, ma i rossoneri hanno alzato un muro: nessuno sconto sul prezzo stabilito (25 milioni). Come riportato da 'Il Messaggero' e 'Tuttosport', il Milan non intende fare concessioni economiche, frenando di fatto ogni accelerazione. Con questa presa di posizione, difficilmente la Roma potrà accontentare il nuovo allenatore. Comunque, sullo sfondo resta anche la valutazione tecnica di Massimiliano Allegri, che vorrà osservare da vicino il giocatore prima di dare un eventuale via libera alla cessione. Al momento, dunque, non è da escludere una permanenza a Milanello, almeno per la fase iniziale del ritiro.