Milan, per il centrocampo non c’è solo Frattesi: i rossoneri pensano ad Amrabat

Tra le contendenti della Roma ad essere in prima linea per la corsa su Frattesi c'è anche il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo la prossima clamorosa cessione di Tonali al Newcastle, hanno bisogno di intervenire immediatamente nel mercato per non farsi trovare impreparati in vista della nuova stagione. Il club, però, non si limita al giocatore del Sassuolo ma si guarda attorno. Secondo TuttoMercatoWeb, sarà fatto un tentativo anche per Sofyan Amrabat. I primi approcci tra le parti ci sono già stati e l'eventuale contatto con la Fiorentina verrà preso nei prossimi giorni. La Viola, infatti, considera il suo centrocampista sulla lista delle cessioni, valutandolo per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni. L'unica squadra, al momento, in grado di sborsare questa cifra è proprio il Milan dopo la cessione di Tonali.