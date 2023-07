Milan-Morata, dalla Spagna: vicino l’accordo. Fumata bianca nelle prossime ore

Il Milan fa sul serio per Morata e il centravanti spagnolo si avvicina ai rossoneri. Secondo quanto riportato dall'emittente spagnola Cadena COPE l'accordo con l'Atletico Madrid è ad un passo e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il Diavolo pagherà la clausola di circa 12 milioni di euro e ha offerto al giocatore un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. L'ex Juventus voleva tornare in Italia e ha detto no anche alle sirene arabe. Sfuma un obiettivo per la Roma e adesso i giallorossi dovranno puntare tutto su Gianluca Scamacca.