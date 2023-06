Milan, in caso di cessione di Tonali si vira su Frattesi: la situazione

Ha del clamoroso quanto sta succedendo al Milan in queste ore. Uno dei giocatori simbolo della squadra rossonera, come Sandro Tonali, sembra essere vicino all'approdo al Newcastle per una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni. La formazione di Pioli perderebbe un tassello importantissimo ed è per questo che non vuole lasciarsi cogliere impreparata. Come riporta SkySport, infatti, il Milan, qualora vendesse il suo centrocampista, si iscriverebbe in maniera importante nella corsa per Davide Frattesi. Con i soldi guadagnati dalla cessione di Tonali, il club rossonero non avrebbe alcun problema ad accontentare le richieste del Sassuolo che vorrebbe i suoi 40 milioni per lasciare andare il suo gioiello. In questo modo, il Milan anticiperebbe le mosse della concorrenza, facendo fuori in un colpo solo Roma, Inter e Juventus.