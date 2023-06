Milan, i rossoneri fanno sul serio per Morata: avviati i contatti con l’Atletico

Il Milan vuole un nuovo centravanti per Stefano Pioli e tra i nomi sondati nelle ultime ore, c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano che piace molto: Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, il club rossonero avrebbe già avviato i contatti con l'Atletico Madrid, per riportare nel campionato di Serie A l'attaccante spagnolo. L'ex Juventus, d'altronde, non ha di certo mai nascosto il suo desiderio di ritornare in Italia e il Milan sta pensando di accontentare le richieste del suo allenatore che ha bisogno di una punta con i fiocchi. Anche la Roma ha sondato il terreno per Alvaro ma la trattativa resta ingarbugliata a causa degli elevati costi che una trattativa del genere comporterebbe per le casse del club capitolino.