Milan, Florenzi è in pole: vertice con la Roma al rientro da Londra

Da sciogliere il nodo formula: ma l’intesa è sempre possibile

La distanza resta: una distanza fisica, in attesa che i dirigenti della Roma rientrino da Londra. Non che nella trattativa con il Milan per Florenzi le parti si siano avvicinate: i club al momento hanno esigenze differenti e nessuno sembra volersi smuovere dalle proprie convinzioni, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il Milan vuole chiudere un affare low cost, la Roma vuole far cassa. Appena i dirigenti giallorossi rientreranno dall’Inghilterra, impegnati nell’affare Abraham con il Chelsea, se ne riparlerà. Il Milan vuole restare ai vertici e l’esperienza di Florenzi gli sarebbe utile: così ha proposto alla Roma un prestito con diritto di riscatto, per non avere il prossimo bilancio già impegnato dalla spesa per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Vorrebbe rivalutare l’affare tra dodici mesi e poi poter decidere come procedere. La Roma vuole invece monetizzare la cessione e per questo pretende garanzie di incasso. Un obbligo di riscatto subito o almeno legato a obiettivi facili da raggiungere. Un incontro a metà strada è ancora possibile, lavorando sul tipo di condizioni necessarie perché scatti il saldo definitivo. Poi, eventualmente, si parlerà di che cifra sarebbe necessaria.