Milan, affare in chiusura per Okafor: piaceva anche alla Roma

Lo svizzero era uno dei piani B di Pinto per l'attacco. Arriva in rossonero per 15 milioni più bonus, già domani le visite mediche

Colpo a sorpresa per l’attacco del Milan. I rossoneri hanno chiuso per Noah Okafor, prima punta classe 2000 del Salisburgo che era finita anche nel mirino della Roma per l'attacco. Operazione in chiusura nelle prossime ore sulla base di 15 milioni più bonus, come riportato da Sky Sport. Già domani, se tutto andrà per il meglio, potrà fare le visite mediche. Lo svizzero era uno dei piani di riserva di Pinto in caso di fallimento per le trattative per Scamacca o Morata che a questo punto escono dall'orbita Milan.