Mertens: “Voglio restare al Napoli ma non so dove giocherò il prossimo anno”

Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni a HNL Sport. L'attaccante del Napoli lascerà quasi sicuramente la Campania e la Roma è una delle squadre interessate al belga. Ecco le sue parole: "Non so se giocherò al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient'altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto alcuna offerta , ha concluso Mertens, dunque vedremo".