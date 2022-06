Mertens strizza l’occhio alla Roma: “Voglio trovare un bel club. Ci penso molto”

Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. L'attaccante del Napoli, tra i tanti temi trattati, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul suo futuro che ormai sembra destinato ad essere lontano dal capoluogo campano: "Riguardo al mio futuro? Voglio solo fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono molto tranquillo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli. È strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto con il Napoli, non ho ancora sentito nulla. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere. Al momento non sono in grado di dirvi di più".