Nonostante Pau Lopez nelle ultime settimane sia stato protagonista di ottime partite, preoccupa il ruolo del portiere per il prossimo calciomercato. I nomi più caldi in ottica Roma negli ultimi mesi sono Musso (su tutti), Cragno e Silvestri, ma tra questi si aggiunge anche Alex Meret. Come riporta calciomercato.com, infatti, l’estremo difensore del Napoli potrebbe lasciare il club campano già questa estate. Su di lui, oltre ai giallorossi, anche Inter e Fiorentina.