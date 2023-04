Mercato, Zaha dice ‘no’ all’Arabia Saudita: occasione a parametro zero per la Roma

Wilfried lascerà il Crystal Palace, ma su di lui non c'è solo la Roma. In Europa piace molto anche alla Juventus e al Barcellona

La Roma in questi giorni è tra le società più attive sul calciomercato. Dopo le visite mediche di Aouar, Pinto sta cercando di anticipare tutti su N'Dicka. Due colpi a zero ai quali potrebbe aggiungersi anche quello di Zaha. L'esterno è seguito da tempo dai giallorossi e secondo il London Evening ha rifiutato un'offerta importante da un club dell'Arabia Saudita. Wilfried lascerà il Crystal Palace a parametro zero, ma su di lui non c'è solo la Roma. In Europa piace molto anche alla Juventus, Barcellona e Borussia Dortmund.