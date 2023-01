Mercato, Wober rifiuta una proposta della Roma e si trasferisce al Leeds

Sfuma un obiettivo della Roma. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Maximilian Wober ha rifiutato una proposta della squadra di Mourinho per giocare con il Leeds in Premier League. Il difensore si è legato al club inglese fino a giugno 2027, dopo aver brillato nel Salisburgo per più di tre anni. Il classe 1998, che è un centrale naturale, in questa stagione ha preso parte ad otto gol in 21 partite con i campioni d'Austria. Non ci sarà, quindi, nelle gare contro i giallorossi per il playoff di Europa League, in programma il 16 e il 23 febbraio.