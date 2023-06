Mercato, Volpato vicino al Sassuolo: attesa oggi la fumata bianca

Vicino anche l'accordo per la cessione di Missori. Entrambi i giovani si trasferiranno in Emilia-Romagna

Si accende il mercato in uscita della Roma. Tahirovic è andato all'Ajax, Kluivert e Perez sono ad un passo dalla cessione. Anche Volpato è pronto a lasciare Trigoria. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l'italo-australiano è vicino al Sassuolo e in giornata è attesa la fumata bianca. La cifra che incasserà la Roma è di circa 8 milioni e aiuterà Pinto a raggiungere i 30 di plusvalenza. Vicino anche l'accordo per la cessione di Missori. Entrambi i giovani si trasferiranno in Emilia-Romagna.