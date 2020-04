Mercato, Vlahovic: “Voglio restare alla Fiorentina e vincere qui”

Non sarà Dusan Vlahovic il vice-Dzeko nella prossima stagione della Roma. A raccontarlo è stato lo stesso attaccante della Fiorentina in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. La sua volontà è restare in viola: “Sono sempre convinto di legarmi ancora più a lungo alla società, questa è la mia seconda casa. Mi hanno accolto e mi trattano come un figlio. Il mio sogno è di lasciare il segno a Firenze e, perché no, vincere qualcosa”. Per il serbo classe 2000 – una delle rivelazioni della Serie A – già otto gol e due assist in 26 partite stagionali con la prima squadra.