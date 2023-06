Mercato, Villar piace a Genoa e Cagliari: la Roma fissa il prezzo

Il centrocampista spagnolo ha richieste in Italia. I giallorossi vorrebbero cederlo in questa finestra di mercato visto il contratto in scadenza il prossimo giugno

La Roma dopo i primi due acquisti dell'estate (Aouar e N'Dicka) deve necessariamente concentrarsi sulle cessioni visto che entro il 30 giugno dovrà incassare 30 milioni di plusvalenze per rispettare i parametri del settlement agreement. Tra i maggiori indiziati alla partenza, dopo un nuovo ritorno a Trigoria, c'è Gonzalo Villar che come riportato da Il Messaggero, ha due richieste in Italia. Dopo la seconda infelice esperienza al Getafe, lo spagnolo vorrebbe tornare in Serie A con Genoa e Cagliari, due delle tre neopromosse dalla B, che hanno messo gli occhi su di lui. La Roma deve cederlo necessariamente in questa finestra di mercato visto il contratto in scadenza a giugno 2024 e la richiesta è di circa 4/5 milioni di euro.