Mercato, Villar: il Paok offre 5 milioni per lo spagnolo, ma la Roma chiede di più

Il Paok Salonicco avrebbe puntato gli occhi su Gonzalo Villar, ma secondo quanto riportato da tuttomercato.web, il club greco non potrebbe offrire quanto chiede la Roma. La richiesta dei giallorossi per la cessione del centrocampista è di almeno 6 milioni di euro, quota che a quanto pare il Paok non riesce a raggiungere. La loro offertasi aggira infatti intorno ai 4,5-5 milioni, che tuttavia non sarebbero sufficienti rispetto a quanto punta ad incassare Tiago Pinto. Non è comunque escluso che le due società possano arrivare ad un accordo per il classe '98 di proprietà della Roma che farà ritorno nella capitale dopo una stagione in prestito al Getafe.