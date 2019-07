Mercato, Veretout in ritiro con la Fiorentina. A Moena siparietto con un tifoso del Milan

La Fiorentina è arrivata oggi a Moena per il ritiro e per cominciare la nuova stagione. Tra i presenti anche Veretout che inizialmente, viste le vicende di mercato, aveva chiesto di non essere aggregato al gruppo. Sul calciatore ci sono Roma e Milan con quest’ultimi in vantaggio nelle ultime ore. Come riporta tuttomercatoweb.com il centrocampista francese all’arrivo in Trentino si è reso protagonista di un siparietto con un tifoso rossonero. Un bambino del Milan, infatti, dopo essersi fatto autografare la maglia, ha chiesto più volte al giocatore di andare nella squadra di Giampaolo. Nessuna risposta di Veretout. Un sorriso, però, gli è scappato. E se il detto “chi tace acconsente” è vero, forse il tifoso ora può star più tranquillo.