Mercato, Varane è in Italia: incontro col Como. Roma interessata, ma il club frena

Raphael Varane è il nuovo obiettivo della Roma per la difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport i giallorossi in queste ore stanno pensando al francese per rinforzare il pacchetto arretrato. Al momento la squadra in vantaggio è il Como. L'ex Manchester United e Real Madrid, attualmente svincolato, è arrivato in Italia per parlare con Fabregas insieme ai suoi agenti. I giallorossi ci stanno pensando e potrebbero inserirsi nella corsa per il classe 1993, ma il club per il momento smentisce l'indiscrezione. Al momento si è raffreddata la pista che porta a Hummels. Il tedesco è in attesa della Roma, ma senza la cessione di Smalling non sarà semplice affondare il colpo. Resta in stand-by anche Llorente: il Leeds chiede circa 5 milioni di euro.