Mercato, Varandas (Presidente Sporting): “Olsen è un buon giocatore”

Nonostante la chiusura del mercato di gennaio, si continua a parlare di trattative in casa Roma. Ultimo in ordine di tempo è arrivato dal Portogallo l’interessamento dello Sporting Lisbona per Robin Olsen, portiere attualmente in prestito al Cagliari. Sull’estremo difensore svedese si è espresso in prima persona il presidente della società biancoverde, Frederico Varandas, che a Record ha dichiarato questo: “E’ un buon giocatore, lo conosciamo. Questo è quello che posso dire“.