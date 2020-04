Mercato, Urzi conferma: “Anche la Roma ha contattato il mio agente in passato”

Augustin Urzi, calciatore del Banfield e compagno di squadra dell’ex giallorosso Osvaldo, è intervenuto in una diretta Instagram organizzata da TNT Sport parlando anche di mercato e delle tante squadre che in passato lo hanno cercato. Queste le sue parole: “Boca, Racing, Inter, River, Roma, Benfica, Atlético Madrid si sono interessate, e non ricordo le altre. Anche la Fiorentina può essere che si sia informata, la maggior parte dei club erano italiani. Tutti si sono messi in contatto con il mio agente e con il mio club. Campionato preferito? La Premier è un campionato dove mi piacerebbe giocare. Guardo molto il Manchester City”.