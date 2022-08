Mercato, Under vicino all’Atalanta a titolo definitivo: la Roma può incassare il 20%

Marsiglia e Atalanta stanno trattando uno scambio: Ruslan Malinovskyi per Cengiz Under. Il centrocampista ucraino, infatti, è ormai ai margini del club come rivelato le storie Instagram di oggi della moglie: "Se non può rimanere deve cercare altre soluzioni. Bergamo è la nostra casa, non ne abbiamo un'altra, però il calcio e la vita sono due cose unite". Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese ha proposto l'esterno d'attacco turco in cambio del nerazzurro. La Roma osserva interessata perché i giallorossi hanno il 20% sulla futura rivendita di Under. Il club capitolino incasserà questa percentuale in base alla valutazione che verrà data ai due giocatori ( che dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro).