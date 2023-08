Mercato, ufficiale Nzola alla Fiorentina: il giocatore piaceva alla Roma

Tra i nomi presenti sulla lista di Pinto per rinforzare il reparto offensivo c'era anche quello di Nzola dello Spezia. L'attaccante poteva essere il profilo giusto per sistemare l'attacco a causa dell'assenza di Abraham per l'infortunio che lo terrà fermo per parte della prossima stagione. Ma secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale della Fiorentina, l'ormai ex Spezia è ufficialmente un nuovo giocatore della viola. Si tratta di un'acquisizione a titolo definitivo. Nel frattempo il club toscano continua a spingere anche per Beltran, un nome fortemente accostato ai giallorossi nelle ultime ore. L'operazione per l'attaccante del River Plate si dava per conclusa ma, con l'arrivo dell'offerta di Pinto e con un accordo con l'agente del giocatore, le sorti del classe 2001 potrebbero cambiare.