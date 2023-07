Mercato, ufficiale il ritorno di Llorente: “Sono felice, non vedo l’ora di iniziare”

Dopo diverse settimane si è chiusa la trattativa tra la Roma e il Leeds per il ritorno nella Capitale di Diego Llorente. Ad annunciarlo è lo stesso club giallorosso che sui prorpi canali spropri ha pubblicato un video del centrale spagnolo: "Ciao a tutti i tifosi della Roma, volevo solo dirvi che sono molto felice di tornare. Non vedo l'ora di iniziare una nuova sfida con questa maglia. Daje Roma". Questo il messaggio che Llorente ha voluto mandare a tutti i tifosi della Roma. Il club giallorosso e quello inglese hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito secco. Lo spagnolo, allenato da Mourinho anche al Real Madrid, completa dunque il reparto difensivo visto l'arrivo di Ndicka e la conferma, almeno per il momento, anche di Roger Ibanez. "Sono orgoglioso di poter continuare a far parte della famiglia giallorossa. Quando a gennaio ebbi l’opportunità di venire alla Roma non esitai un istante e ancor meno in questi giorni di attesa. Ho sempre saputo che avrei fatto di tutto per restare, non solo per continuare ad appartenere a un club storico, ma anche per ritrovare i miei compagni e lottare ancora con loro e con i nostri tifosi per raggiungere i traguardi che meritiamo. Tutti insieme sono sicuro che possiamo fare qualcosa di grande". Queste invece le parole di Llorente riportate dal sito ufficiale della Roma. Anche Tiago Pinto, come di consueto, ha voluto commentare il suo ritorno: "Nonostante sia arrivato a stagione in corso, Diego ha impiegato un tempo breve per integrarsi alla perfezione nel nostro spogliatoio, confermando sul campo le aspettative che riponevamo in lui. Per questo siamo davvero felici di poter continuare a fare affidamento sulle sue caratteristiche e sul suo bagaglio di esperienze internazionali".