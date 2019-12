Andrea Silipo è un nuovo giocatore del Palermo. Il classe 2001 della Primavera giallorossa si trasferisce in prestito ai rosanero di mister Pergolizzi. La squadra siciliana milita in Serie D e potrebbe essere l’occasione perfetta per il giovane attaccante per mettere in mostra le sue qualità. Silipo, grazie alla sua duttilità, può ricoprire tutti i ruoli offensivi. A comunicare il trasferimento è la stata la società palermitana tramite Twitter: