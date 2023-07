Mercato, tra la Roma e Sabitzer si inserisce la Lazio: la situazione

La Roma ha una nuova antagonista nella corsa a Marcel Sabitzer. Come riportato da Il Messaggero, sul centrocampista austriaco c'è anche la Lazio che lo sta valutando come sostituto dell'ormai ex Milinkovic-Savic. Al momento Lotito non avrebbe presentato alcuna offerta ufficiale ma la trattativa potrebbe decollare nel caso in cui i biancocelesti non riuscissero a chiudere per Zielinski, obiettivo numero 1. La richiesta del club bavarese è di circa 15 milioni di euro, la stessa cifra chiesta anche alla Roma che al momento sembra aver virato su altri obiettivi come Renato Sanches.