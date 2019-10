Mercato, Torino e Sampdoria sulle tracce di Juan Jesus

Il futuro di Juan Jesus è in bilico. Il difensore brasiliano ha perso posti nelle gerarchie della Roma, ecco perché – come riporta calciomercato.it – nei prossimi mesi potrebbe salutare i giallorossi. Sulle sue tracce c’è sempre il solito Torino, da tempo accostato al difensore nelle ultime sessioni di mercato. La vera novità è rappresentata dalla Sampdoria di Ranieri, intenzionata a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Anche all’estero restano interessate a Juan Jesus: sia Porto che Zenit di San Pietroburgo lo hanno messo nel mirino.