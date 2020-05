Mercato: su Vertonghen Roma, Inter e Napoli. Ecco le richieste del difensore

C’è la fila per Jan Vertonghen. Il centrale classe 1987 si svincolerà dal Tottenham a fine stagione e su di lui ha richiamato l’attenzione di diversi club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in Italia le pretendenti sono tre: Roma, Inter e Napoli. Il belga in una recente intervista ha dettato le condizioni per accettare il suo prossimo contratto. Serve “un club ambiziosi che giochi in Europa”, “un contratto lungo” (vuole un triennale), e la possibilità di imparare una nuova lingua (“Considero l’Italia e la Spagna”). Il giocatore ha già ricevuto diverse offerte. A favorire la candidatura dell’Inter ci pensano Lukaku, suo compagno in nazionale, e Eriksen, che è arrivato a Milano dal Tottenham. Per la Roma diventerà un’opzione concreta se il riscatto di Smalling sfumerà definitivamente.