Mercato, Solbakken a un passo dal Napoli. Si attende la fumata bianca

Il norvegese, attaccante del Bodo Glimt, è pronto a trasferirsi in azzurro a partire dal prossimo gennaio

Ola Solbakken è a un passo dal Napoli. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il club partenopeo ha superato la Roma ed ha trovato l'accordo con il giocatore nelle ultime ore, con il norvegese che è pronto a trasferirsi in azzurro a partire dal prossimo gennaio. Il contratto dell'attaccante, infatti, scade il 31 dicembre e, visto che la punta ha rimediato recentemente un infortunio alla spalla che lo terrà fuori dai campi da gioco per circa 2-3 mesi, il Napoli per tesserarlo aspetterà la sua naturale scadenza del contratto.