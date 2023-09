Mercato, Sergio Ramos ha scelto il Siviglia: era stato accostato alla Roma

Il difensore svincolato dal Psg ha scelto di tornare nella sua città. Per i giallorossi non ha mai costituito un reale obiettivo, ma era una delle suggestioni delle ultime settimane

Sergio Ramos è stato uno dei tanti giocatori accostati alla Roma durante questo mercato. Lo spagnolo, svincolato dal Psg, non ha però mai rappresentato un reale obiettivo per i giallorossi a causa di costi e liste. Alcuni giorni fa, il difensore era stato fortemente accostato ad una squadra araba, Al Ittihad, che gli aveva proposto un contratto di due anni con tanto di clausola di interruzione inclusa. Ma nelle ultime ore il giocatore risulta essere vicinissimo al Siviglia e come riportato dal quotidiano Marca, che lo ha intercettato presso l'aeroporto spagnolo, il giocatore è già atterrato per svolgere le visite mediche e firmare un contratto da 1 milione circa. Ecco le sue parole: "Sono molto emozionato. Per me è un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche. Aspetto da qualche mese, ma sono felice di tornare e di unirmi al più presto alla squadra.".