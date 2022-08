Mercato, sempre più Marsiglia per Veretout: domani incontro decisivo con la Roma

Jordan Veretout è a un passo dal Marsiglia. Nella giornata di domani ci sarà un incontro (probabilmente decisivo) tra la dirigenza francese e quella della Roma per sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento del centrocampista. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club transalpino ha da tempo un accordo con il giocatore per un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda la cifra che i giallorossi incasseranno dal suo cartellino, invece, sarà di circa 10 milioni di euro. La Roma, infatti, è riuscita nell'intento di inserire nell'affare l'obbligo di riscatto.