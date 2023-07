Mercato, Scamacca vuole la Roma: contatti con il West Ham previsti in settimana

I giallorossi non lasciano la pista dell'attaccante ex Sassuolo. La trattativa può andare avanti: il club inglese chiede un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro

Con l'infortunio di Abraham, la Roma è alla ricerca di un nuovo attaccante. Tra i vari nomi fatti finora, il giocatore che è più nel mirino dei giallorossi è sicuramente Gianluca Scamacca. Stando a quanto riportato da La Repubblica, l'attaccante vuole solo la Roma. La trattativa con il West Ham non era partita nel migliore dei modi: il club inglese infatti non sembrava disposto ad un' apertura per un prestito. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano sopracitato, il club inglese starebbe ripensando all'ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. In settimana sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di riportare l'attaccante ex Sassuolo nella Capitale.