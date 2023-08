Mercato, Scamacca vicino all’Inter: il West Ham piomba su Nzola

L'angolano non vuole restare in Serie B e accetterebbe molto volentieri la destinazione

Gianluca Scamacca è sempre più vicino all'Inter. L'ex Roma è ormai un lontano ricordo per Mourinho e i nerazzurri hanno effettuato il sorpasso decisivo anche sull'Atalanta. Il bomber di Fidene voleva tornare a Trigoria, ma il West Ham ha accettato l'offerta di Marotta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com gli Hammers sono pronti a prendere un altro vecchio obiettivo dei giallorossi. Infatti il club londinese sta trattando con lo Spezia per prendere Nzola. L'angolano non vuole restare in Serie B e accetterebbe molto volentieri la destinazione.