PSG, pareggio contro l’Al-Nassr: Renato Sanches resta 90 minuti in panchina

Sfumato Sabitzer, il principale obiettivo per il centrocampo della Roma è Renato Sanches. Ieri il giocatore si è allenato individualmente presso Green Sakay Stadium di Osaka, sede del ritiro in Giappone del PSG. Questa scelta aveva fatto discutere in Francia. Il club francese in mattinata ha giocato un'amichevole contro l'Al-Nassr di Ronaldo e Sanches è rimasto 90 minuti in panchina. La partita è finita 0-0. Il portoghese sembra essere fuori dai piani di Luis Enrique, ma trattativa con la Roma è ancora in stand-by. L'ex Lille, però, rimane il preferito di Tiago Pinto per rinforzare il centrocampo. La formula che interessa ai giallorossi è sempre la stessa: il prestito con diritto di riscatto.