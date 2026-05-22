Joshua Zirkzee è stato ad un passo dalla Roma a gennaio e continua a essere uno dei grandi obiettivi di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, l'olandese è tornato in orbita giallorosso. L’allenatore sperava infatti che il club riuscisse a portarlo a Trigoria già nei primi giorni della finestra invernale. L’operazione poi non si concretizzò, ma il gradimento non è cambiato. Per Gasperini, infatti, la coppia formata da Zirkzee e Donyell Malen rappresenterebbe una combinazione ideale: qualità tecnica, dinamismo, capacità di legare il gioco e grande imprevedibilità offensiva. Caratteristiche considerate perfette per il calcio aggressivo e verticale che il tecnico vuole sviluppare nella nuova Roma. E adesso lo scenario - come ribadisce l'esperto di mercato - potrebbe riaprirsi concretamente. L’attaccante olandese sembra infatti destinato a lasciare il Manchester United nelle prossime settimane e Gasperini sarebbe pronto a tornare alla carica per provare ad anticipare la concorrenza. La Roma sa però che servirà inevitabilmente un salto di qualità importante sul mercato, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo della società è infatti quello di consegnare a Gasperini una squadra più profonda, più tecnica e soprattutto più adatta a competere sia in Italia che in Europa. E Zirkzee continua a rappresentare uno dei profili più graditi per guidare questo nuovo progetto offensivo.