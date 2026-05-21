Domenica sera la Roma scenderà in campo al Bentegodi nell'insidiosa trasferta contro l'Hellas Verona per raggiungere una qualificazione in Champions League che manca da sette anni. Poi sarà tempo di pensare al futuro e alla prossima stagione, con il mercato estivo a cui il club giallorosso non vuole farsi trovare impreparato. A prescindere da chi sarà il direttore sportivo della Roma, serviranno rinforzi nel reparto offensivo. Tra i profili graditi, come riporta SportItalia, continuano a esserci Joshua Zirkzee e Dan Ndoye.

Scegli tu cosa leggere: metti Forzaroma tra le tue fonti Google

La trattativa per provare a portare il duttile attaccante olandese del Manchester United è stata la telenovela della Roma nelle ultime due sessioni di mercato, ma il classe 2001 potrebbe davvero fare al caso del gioco di Gian Piero Gasperini. Per quanto riguarda Ndoye, altro attaccante ex Bologna ora al Nottingham Forest, la valutazione resta alta nonostante una stagione non indimenticabile in Premier League. I giallorossi, comunque, hanno già preso informazioni per l'ala destra classe 2000.