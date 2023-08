Mercato, Roma-Zapata: l’Atalanta vuole ancora riflettere sulla cessione

La Roma nelle ultime ore sta puntando molto su Zapata come soluzione per il reparto offensivo. Nelle prime ore di questa mattina l'Atalanta avrebbe aperto all'ipotesi di un prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni al verificarsi di determinate condizioni (40% delle presenze e bonus legati ad obiettivi personali). Ma secondo quanto riportato da Sportitalia, la dea vorrebbe ancora del tempo per riflettere sulla cessione del colombiano. In particolare alla base di questa riflessione ci sarebbe il pensiero che questa operazione di mercato andrebbe a rinforzare la rosa di Mourinho, diretta concorrente per la qualificazione alle coppe europee. Oggi l'attaccante, insieme anche a Muriel altro obiettivo giallorosso, è stato convocato per l'amichevole contro la Juve. Il tempo stringe e Pinto dovrà lavorare sodo per ottenere il centravanti che serve allo Special One.