Mercato Roma, Zaniolo offerto al Psg

Non solo in Premier. Il futuro di Nicolò Zaniolo lontano da Roma potrebbe essere anche in Ligue 1. Secondo quanto riferisce il portale transalpino footmercato.net, oltre a Tottenham e West Ham, il numero 22 giallorosso è stato offerto anche al Paris Saint Germain. Ci sarà da capire se il Club francese accetterà le condizioni della Roma che vuole cedere l'attaccante con l'obbligo di riscatto. Zaniolo, che non si reso disponibile alla convocazione per il match di domani contro lo Spezia, oggi ha partecipato alla seduta di rifinitura con il resto del gruppo.