Mercato Roma, Wijnaldum: manca un ultimo via libera per lo sbarco nella Capitale

Un ultimo via libera e Wijnaldum sarà nella Capitale. Secondo quanto riportato da Il Tempo, manca ancora un "ok" per rendere ufficiale l'affare tra Roma e PSG per il centrocampista olandese (con annesso sbarco e visite mediche di rito). Intanto, però, si può escludere che Wijnaldum possa arrivare stanotte a Roma ed è probabile che lo faccia nella giornata di domani. L'obiettivo, infatti, è presentarlo in occasione dell'amichevole tra giallorossi e Shakhtar domenica sera allo stadio Olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, invece, la giornata di oggi è stata positiva e la chiusura dell'affare dovrebbe slittare direttamente a domani. Non è sicuro, però, che l'arrivo dell'olandese possa concretizzarsi nello stesso giorno.