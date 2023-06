Mercato Roma, Volpato non è convinto del Sassuolo: il giocatore chiede tempo

L'asse Roma-Sassuolo è molto caldo e le due società sono in stretto contatto per delle operazioni di mercato. Nei giorni scorsi Pinto e Carnevali si erano incontrati, mentre ieri Volpato ha parlato col club neroverde a Milano per una possibile cessione. Secondo quanto riportato da Sportitalia il trequartista non è convinto della destinazione e ha chiesto tempo per capire se ci sono altre opportunità. Il classe 2003 può essere inserito nella trattativa per Frattesi oppure essere ceduto a titolo definitivo. Pinto deve vendere entro il 30 giugno per arrivare ai 'famosi' 30 milioni di plusvalenze. L'italo-australiano è uno dei giocatori che ha più probabilità di partire, da escludere al momento un addio di Edoardo Bove.