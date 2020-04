Mercato Roma, Vlahovic: “Voglio restare alla Fiorentina il più possibile”

Tra i possibili candidati al ruolo di vice-Dzeko, il nome di Dusan Vlahovic è stato frequentemente accostato a quello della Roma, sia nel corso del mercato invernale che nelle ultime settimane. Gli obiettivi dell’attaccante della Fiorentina non sembrano sposare però quelli di Petrachi. Il centravanti dei viola, ospite nella puntata di oggi a Casa Sky Sport, ha parlato del suo futuro, raccontando delle sue aspirazioni personali con il suo attuale club: “Diventare bandiera della Fiorentina? Mi piacerebbe, quello viola è un club importante, dove i calciatori crescono tanto e fanno bene, dove è bello giocare e i tifosi e la città sono fantastici: voglio restare qui il più possibile. I miei pensieri sono solo per la Fiorentina, devo dare il massimo per la città e per i suoi tifosi”.