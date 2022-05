Mercato Roma, visionato dal vivo il marocchino Achraf Dari

Secondo la stampa francese un osservatore ha visionato da vicino il difensore del Wydad che ieri si è laureato campione d'Africa

Gli occhi della Roma sono ovunque. Anche in Africa dove i marocchini del Wydad, battendo gli egiziani dell'Al-Ahly, ieri hanno conquistato la CAF Champions League per la terza volta nella storia. Un successo che mancava da un lustro e che ha il marchio forte del leader Achraf Dari, difensore classe 1999. Secondo il giornalista di RMC Sport Loïc Tanzi, ne è la riprova la presenza di un rappresentante della Roma a Casablanca, giunto dall'Italia per osservare da vicino il centrale locale, da sempre legato al Castello Rosso e recentemente promosso nella Nazionale maggiore. Dotato di una buona struttura fisica e di qualità caratteriali, è da tempo indicato come uno dei giocatori africani migliori e pronti per il salto in Europa.