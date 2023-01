Mercato Roma, Vina si trasferisce in prestito al Bournemouth

Matias Vina lascia la Roma dopo appena un anno e mezzo. L'acquisto di Llorente ha sbloccato l'uscita del terzino uruguayano, che si trasferisce in prestito per sei mesi al Bournemouth. Questo è il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con l'AFC Bournemouth per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Matias Vina. In giallorosso dal 2021, l’esterno uruguayano ha collezionato 44 presenze, prendendo parte anche alla finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. Il Club augura a Matias il meglio per la nuova avventura in Premier League".